شاهدوا.. معتصم النهار يتعرض للسخرية بسبب غنائه الراب

بعد نشر صورته وهو في عمر المراهقة وتعرضه للتنمر من قبل البعض ، مرة جديدة يتعرض الممثل السوري معتصم النهار للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره ببرنامج تراندينغ وغنائه اغنية يا بتفكر يا بتحس على طريقة الراب.
لم ينجح هذه المرة معتصم الذي يأسر قلوب المعجبات ، فظهر بطريقة لم تلق به لان الراب له رواده والمغنيين الذين يؤدون هذا النوع من الغناء لا يشبهون معتصم من حيث الطبع ابدا .
الكثير من التعليقات الساخرة جاءت على الصفحات التي نشرت الفيديو. وبالمرة الاولى بعد نشر صورته تلقى دعم كبير لكن هذه المرة لم يحصل.