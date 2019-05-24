شاهدوا.. معتصم النهار يتعرض للسخرية بسبب غنائه الراب

بعد نشر صورته وهو في عمر المراهقة وتعرضه للتنمر من قبل البعض ، مرة جديدة يتعرض الممثل السوري ​معتصم النهار​ للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره ببرنامج تراندينغ وغنائه اغنية يا بتفكر يا بتحس على طريقة الراب.

لم ينجح هذه المرة معتصم الذي يأسر قلوب المعجبات ، فظهر بطريقة لم تلق به لان الراب له رواده والمغنيين الذين يؤدون هذا النوع من الغناء لا يشبهون معتصم من حيث الطبع ابدا .

الكثير من التعليقات الساخرة جاءت على الصفحات التي نشرت الفيديو. وبالمرة الاولى بعد نشر صورته تلقى دعم كبير لكن هذه المرة لم يحصل.