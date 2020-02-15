شاهدوا.. معجبة تنهار أمام راغب علامة وتغني معه “آسف حبيبتي”

تعرض الفنان اللبناني ​راغب علامة​ لموقف انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث أنه وخلال حفله على مسرح الأولمبيا بفرنسا، بمناسبة “عيد الحب” أمس، اقتحمت إحدى المعجبات المسرح واحتضنت راغب وانهارت بالبكاء وغنت برفقته “آسف حبيبتي”.

حفل راغب حقق نجاحاً كبيراً ومن بين الأغنيات التي غناها “اللي باعنا، اشتقتلك انا، نسيني الدنيا”.

معجبو راغب من الاطفال أيضاً، حيث نشر لحظة احتضانه لطفلة على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً:” محبّة الأطفال هي المحبّة الأنقى والأكثر صدقًا، صورة من حفل الأولمبيا الرائع مساء أمس!”.

كما نشر فيديو لطفلة أخرى في الحفل احتضنته على المسرح.