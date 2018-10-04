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شاهدوا معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله قبلة حميمة وسط حماسة الجمهور

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Enrique Iglesias Kisses a Lucky Fan On Stage In Kiev Ukraine

شاهدوا معجبة تهجم على إنريكيه إغليسياس وتقبله قبلة حميمة على المسرح

اثارت معجبة بالنجم العالمي ​إنريكيه إغليسياس​ الجدل بشكل كبير في حفله الأخير الذي أقيم في أوكرانيا.

وفي التفاصيل فقد اقتحمت المعجبة المسرح وركضت نحو إنريكيه إغليسياس وقامت بغمره وقبلته، فما كان من الأخير إلّا أن بادلها القُبل الحميمية أمام الجمهور الكبير وعدسات الكاميرات.

كما قامت المعجبة بإخراج هاتفها والتقطت صورة سيلفي مع إنريكيه إغليسياس، وبعد ذلك قام الأخير بمساعدتها للعودة الى مكانها، قفزت عليه واحتضنته بقدميها، فقبلها من جديد، ومن ثمّ غادرت المسرح وعادت الى مكانها المخصص وسط حماسة الجمهور الحاضر بأعداد كبيرة.

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