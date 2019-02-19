شاهدوا.. مقدمة برامج عالمية توزع مليون دولار على محبيها بمناسبة عيد ميلادها

فاجأت مقدمة البرامج العالمية ​إيلين ديجينيريس​ البالغة من العمر 61 عاماً، الحاضرين داخل ستوديو برنامجها، بهدية قررت أن تقدمها لهم بمناسبة عيد ميلادها، وهي عبارة عن توزيع مليون دولار أميركي عليهم.



وقالت إيلين: “أريد أن أبدأ بالقول أنّني اخترتكم اليوم لسبب خاص. حاولت تشجيع الناس على القيام بمليون عمل خيري، ووجودكم اليوم بين الحاضرين لهذه الحلقة الخاصة يعني أنكم ساهمتم في مساعدتي للوصول إلى هذا الهدف”.



وما إن أعلنت إيلين هذا الخبر حتّى اشتعلت أجواء الحماس بين الحاضرين الذين يضمون أفراداً قاموا جميعًا بأعمال خيرية.