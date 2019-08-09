شاهدوا.. ممثلة تركية تصف الجمهور بالصعاليك وتثير استيائهم

اثارت بطلة المسلسل التركي الشهير “​اشرح أيها البحر الأسود​” الممثلة التركية ​روتشان​، جدلا كبيرا بعد وصفها بعض المتابعين بالصعاليك.

وفي التفاصيل انه انتشر مقطع فيديو لروتشان من داخل كواليس مسلسلها الجديد، سخرت فيه من المتابعين الذين يوجّهون لها انتقادات لاذعة، فقالت: “بعض الجمهور كالصعاليك”، الأمر الذي اغضبهم بشكل كبير، فطلبوا من المنتج بطردها وعدم السماح لها بالمشاركة باعمال تمثيلية.

وبعد الكم الهائل من الانتقادات التي تعرضت لها، اضطرت روتشان بان تغلق كافة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان روتشان اشتهرت لأول مرة في العالم العربي من خلال مسلسل “اشرح ايها البحر الأسود”.