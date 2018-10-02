شاهدوا ممثلة خليجية تعرضت للإختطاف.. وتروي تفاصيل الرعب الذي عاشته

كشفت الممثلة الكويتية ​مها محمد​ حقيقة إختطافها، حيث أشارت الى أنها كانت مجرّد محاولة، ولكنها لم تنجح.

وقالت مها محمد في تصريحات تلفزيونيّة: “كانت محاولة في 2010 لكنها لم تتم.. كان في واحد بيطاردني عند الإشارة وظل يلاحقني للبيت.. كان شيء مرعب وجريء”.

وأضافت أن هناك بعض الفنانين يدفعون لحسابات بعينها، على السوشال ميديا، من أجل نشر فيديوهاتهم الخاصّة، لتسليط الضوء عليهم من جديد، وتحقيق المزيد من الشّهرة.

وأشارت الى أن عملية التكميم التي خضعتْ لها قبل حملها، ساعدتها على تغيير شكلها كلياً. كما أن قصّة شعرها الجريئة قد لعبت دوراً.