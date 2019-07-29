الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. ممثلة شهيرة تصدم العالم بتصريحها بعد وفاة زوجها : مسرورة بموته!

شاهدوا.. ممثلة شهيرة تصدم العالم بتصريحها بعد وفاة زوجها : مسرورة بموته!

بواسطة -
2 66
Kerry Katona RETURNS to social media following ex-husband George Kay's death with cryptic 'RIP' post about 'walking away from people who hurt you' and being 'set free'

توفي طليق النجمة ​كيري كاتونا​ جورج كاي في 6 تموز 2019، عن عمر 38 سنة بجرعة زائدة من المخدرات. وبعد حوالي 3 اسابيع من رحيله عبرت كيري عن سرورها بوفاته.
وحسب صحيفة “ميرور”، قالت كيري ان وفاة جورج انقذها لانها كانت ستموت على يديه لو بقي على قيد الحياة خصوصا ان لجورج تاريخ حافل مع الإدمان فلم يكن يسيطر على تصرفاته وكان يعنفها.

وقالت كاتونا لـ ” صنداي بيبول” أنها سعيدة الآن لانه لو بقي على قيد الحياة لقتلها وخطف أطفالها،كما انها مرتاحة لان ابنتها البالغة 5 سنوات لن تعيش مع والد عنيف ومضطرب ومدمن على المخدرات.

2 تعليق

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.