شاهدوا.. منة فضالي تعترف بزواجها السري وتكشف أسباب الانفصال بعد 6 أشهر فقط

اعترفت الفنانة المصرية منة فضالي لأول مرة بزواجها سرًا من الملحن محمد ضياء، مشيرة إلى أن فترة الزواج لم تدم سوى 6 أشهر فقط.

وأضافت منة خلال لقاء تلفزيوني، كواليس هذا الزواج وسبب الانفصال، قائلة:“محمد ضياء طلب الزواج مني، ولكن والدتي اعترضت على هذه الزيجة“.



وتابعت:“احترامًا لوالدتي، واحترامًا له بسبب ابنه تزوجت منه في السر، ولكن هذه التجربة مرت سريعًا، حيث لم تستمر سوى 6 أشهر، بعدما طلبت الانفصال بسبب ضربه لي“.

وأكملت:“ضربني مرة لأنه كان معترضًا على استمراري في التمثيل، وملابسي أحيانًا، والخروج مع أصدقائي، وبالتأكيد هذا أمر يخصه لأنه رجل، ولكن أنا امرأة أعمل، ولا يصح أن يقال لي طوال الوقت لأ لأ، أعلم أنه كان يخاف عليَّ جدًا ويغير أيضًا وأحترم ذلك، ولكن ليس دائمًا“، لافتة إلى أنه تجمعها به حاليًا علاقة صداقة وودٍ.