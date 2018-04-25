شاهدوا.. منزل حليمة بولند الجديد يبهر جمهورها بفخامته

من المعروف عن الإعلامية الكويتية حليمة بولند أنها تتواصل مع جمهورها عبر الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي بكل ما هو جديد وبكل ما يخصها وأحدث أخبارها واليوم كشفت عن منزلها الجديد المتميز بفخامته.

عبر مقطع من الفيديو المصوّر شاركت الكويتية حليمة بولند جمهورها باحتفالها بالانتهاء من العمل على منزلها الفخم والذي تميز أنه بني على أرض واسعة وله حديقة فخمة كذلك ديكوراته كانت من الطراز الكلاسيكي العريق.



حليمة بولند عبرت عن سعادتها بانتهاء سلسة من الأعمال الطويلة في منزلها الجديد والتي استغرقت عامين كاملين من التحضيرات.

ظهور عدد من المصوّرين في منزل حليمة بولند عبر الفيديو الذي استعرضت فيه منزلها من الداخل أثار غضب جمهورها الذي اعتبروا أنها لا تتعامل مع الموقف بعفوية بل تعمدت عن الكشف عن منزلها الجديد بسلسة من اللقطات المصورة عبر السناب شات وبوجود مصوريين احترافيين وقد اصطنعت تفاجئها أمام جمهورها وهذا تسبب لها بالكثير من التعليقات.

على الصعيد الأخر ظهرت الإعلامية حليمة بولند منذ فترة في جلسة تصوير بلوك العروس جمعتها بطفلتها الكبرى ماريا وهي ليست المرة الأولى التي ظهرت فيها بفستان الزفاف فهي تميل لهذا النوع من الفساتين.