شاهدوا.. منى زكي تفاجئ جمهورها بصورة لولديها “يونس وسليم” فن

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فاجأت الممثلة المصرية ​منى زكي​ جمهورها بعدما نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لابنيها “يونس وسليم”، في خطوة مفاجئة. اذ من المعروف أن منى زكي وزوجها الممثل المصري ​أحمد حلمي​ يحرصان على الحفاظ على خصوصية العائلة بعيداً عن نجوميتهما وملاحقة الإعلام لهما.

الصورة حصدت إعجاب الجمهور بشكل كبير لان من النادر ان تنشر زكي صورا لاولادها، حيث نشرت صورة لابنيها يونس وسليم، بعد ان كانت قد نشرت سابقا صوراً لإبنتها لي لي.

يذكر ان زكي تحل ضيفة شرف في مسلسل الممثل عادل إمام “عوالم خفية”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.