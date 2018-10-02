شاهدوا منى زكي في هجوم ناري وردّ صاعق: دي حاجة ما تخصش حد؟

أشعلت الفنانة المصرية منى زكي مواقع التواصل بردها على سؤال عن الانتقادات التي يتعرض لها بعض النجوم بسبب إطلالاتهم.

وأشارت خلال تصريح لبرنامج “تراندينغ” الذي يعرض على شاشة MBC 4 إلى أن شكل الشخص لا يعني أحداً.

وقالت: “دي حاجة ما تخصش حد”. وأضافت: “الحقيقة اللي مش عاجبو شكل حد ما يتفرجش عليه”.

وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين. ووصل عدد من شاهدوا الفيديو على صفحة “أم بي سي تراندينغ” على “إنستغرام” إلى أكثر من 115 ألف مشاهد.

واعتبر بعضهم أن منى زكي تدافع عن الفنانة دينا الشربيني بعد تعرضها للانتقادات بسبب الفستان الذي ارتدته في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي. وعلقت الأخيرة على ذلك بإلغاء خاصية التعليقات على حسابها في “إنستغرام”.