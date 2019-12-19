شاهدوا.. منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد بعد تعافيها

نشرت الممثلة ​منى فاروق​ مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك خلال تواجدها في الاحتفال بالإمارات، ليكون أول ظهور لها بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى.

وظهرت منى فاروق خلال الفيديو وهي تشارك في الاحتفال وأصبحت حالتها أفضل، وقد أثار الفيديو جدلا واسعا حيث استفز جمهورها الذي علق قائلا: انت مش كنت تعبانه، وتعليقات أخرى حول الفيديو الإباحي الذي سُجنت بسببه.

وكانت نشرت منى فاروق صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية. وعلّقت منى فاروق على الصورة: “قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض”.