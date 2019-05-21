شاهدوا من هي الفنانة السورية التي قال لها باسم ياخور يكفي عمليات تجميل توقفي؟

أعاد رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو يظهر فيه الممثل السوري ​باسم ياخور​ من حلقة في برنامجه الذي يقدمه حالياً “أكلناها” والتي إستضاف فيها الممثلة الكوميدية أرزة الشدياق.



وخلال الحلقة، تعرض ياخور لموقف محرج عندما قرر الإجابة عن سؤال وجهته الشدياق له قالت من خلاله “من هي الفنانة السورية التي تقول لها يكفي عمليات تجميل توقفي”؟، ليقرر ياخور الإجابة رافضًا تناول الطبق الذي أمامه مُجيبًا: “إنها فنانة جميلة ومميزة إلا أنها بدأت تفقد ملامحها الأصلية بسبب عمليات التجميل لذلك يقول للفنانة ​نسرين طافش​ توقفي يكفي”.