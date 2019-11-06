شاهدوا مها أحمد تلفت الأنظار بشكلها.. هل استعادت وزنها مؤخراً؟

نشرت الممثلة المصرية مها أحمد، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة جمعتها وزوجها الفنان مجدي كامل.

وظهرت فيها بكامل أناقتها حيث اختارت فستاناً أسود قصيراً. إلا أنها لفتت الأنظار بشكلها حيث رأى الكثير من المتابعين أنها استعادت القليل من وزنها مؤخراً.

وركز على ذلك عدد كبير من التعليقات وجاء فيها: “زاد وزنك عن قبل” و”انت تخنت تاني يا مها” فيما عبر الكثيرون عن حبهم وتقديرهم لها ولزوجها وحققت الصورة أكثر من 4 ألاف إعجاب في الساعتين الأوليين بعد نشرها.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار بعدما نشرت قبل ذلك صوراً التقطت لها خلال حضورها حفل يوم ميلاد صديقة لها.وشددت الكثير من التعليقات على التغيير الذي طرأ على شكلها حالياً بعدما تخلصت من الوزن الزائد في سنوات مضت.