شاهدوا.. ميرهان حسين تغني “سو يا سو”

نشرت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​، مقطع فيديو جمعها بأحد أطفال محافظة أسوان داخل قارب نيلي خلال تصويرها مسلسل “​ختم النمر​”، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ميرهان مع طفل خلال تأديتهم لأغنية “سو يا سو” للفنان المصري محمد منير، وعلّقت قائلة: “شوفوا الكاريزما ما شاء الله قمر، عسل وكاريزما”.

ويشار الى أن مسلسل “ختم النمر” مؤلف من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه على التلفزيون منتصف شهر كانون الثاني المقبل، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.