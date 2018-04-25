شاهدوا.. ميريام فارس تخطف الأنظار برقصة غريبة جديدة

خطفت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ الأنظار في حفل زفاف أحيته، حيث قامت بالرقص مع العروس رقصة غريبة، وانتشر فيديو للرقصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

وفي التفاصيل فقد قامت فارس اثناء الأغنية بتحريك شعرها والرقص بهذه الحركة ثم قامت بإمساك شعر العروس ومراقصتها بنفس الطريقة.



وانهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل على الفيديو حيث تعجب البعض بالرقصة، وآخرين اعتبروها رقصة مميزة.

يذكر انه تم مؤخراً تداول مقطع فيديو للفنانة ميريام فارس وهي ترقص بحماس وعفوية على صوت السكاكين، وذلك خلال إحيائها أحد حفلات الزفاف.