شاهدوا.. ميشال أبو سليمان للمتظاهرين: “حلّوا عن جبران باسيل”

علق الممثل اللبناني ​ميشال أبو سليمان​ على المظاهرات التي تعم الأراضي اللبنانية المطالبة بإسقاط النظام.

وقال أبو سليمان في فيديو: “جوّعونا، وأوصلونا إلى النزول إلى الشارع للمطالبة بأقل مطالبنا، لكن وقفت الثورة كلها على رئيس ​التيار الوطني الحر​ وزير الخارجية ​جبران باسيل​؟”.

واضاف: “نزل مليونا شخص بسبب باسيل؟ ويتمّ شتمه بينما الّذين سرقوا البلد منذ 30 عامًا في حين كان باسيل يبلغ 15 عاماً، لم يتطرّق أحد إليهم.. المتظاهرين يقولون “كلّن يعني كلّن” ويشتمون فقط باسيل، الّذي كان كبش المحرقة”.

أبو سليمان دعا المعتصمين إلى عدم الشتم وحرف مسار الثورة، وقال: “نحن ضدّ الجميع، ولا يجب أن نأتي على ذكر شخص واحد. لست عونيًّا ولا محازبًا في “التيار الوطني”، لكن لا يجوز حصر مطالب المظاهرة بكيل الشتائم لباسيل. هناك أشخاص سرقوا مليارات الدولارات منذ سنوات، وحلّوا عن باسيل”.