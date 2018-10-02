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شاهدوا.. مي العيدان​ تكشف تهديد نجمة “ذا فويس” بالقتل.. وهذه التفاصيل

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doumue tahsin mai el3idan

شاهدوا.. مي العيدان​ تكشف تهديد نجمة "ذا فويس" بالقتل.. وهذه التفاصيل

كشفت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ عن تعرض نجمة “​ذا فويس​” ​دموع تحسين​ للتهديد بالقتل، بعد قتل عارضة الأزياء ​تارة فارس​.

وجاء في تعليق دموع تحسين على مقطع نشرته الإعلامية ​شيماء قاسم​، التي تلقت تهديداً بالقتل، قائلة: “كلنا وصلتنا مسجات جايك الدور، مع الأسف نفسيات متخلفة مريضة غير واعية ما في ثقافة، وحشية مكبوتة بداخلهم؛ لكن إحنا ما نخاف من الموت ولا ممكن نتهرب من الموت، كل من بيومه، والله يحفظ الجميع”.

بدورها علّقت مي العيدان على الأمر، بتسليط الضوء على كلمات دموع تحسين، حيث قالت: “دموع تحسين تكشف انها تعرضت لرسائل تهديد بعد مقتل تارة فارس”.

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