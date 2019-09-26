شاهدوا.. مي العيدان تستغل صورة لنوال الكويتية لتسخر منها؟

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة للفنانة الكويتية نوال. ولفتت الأنظار من خلالها إلى وجود علبة سجائر أمامهاعلى الطاولة. وأرفقتها بتعليق بدا أنها تنتقدها من خلاله. وكتبت: “نوال لوسمحتِ سيجارة من جنبك لو سمحتِ. لو ماعليك كلافة”.

وانطلقت على إثر ذلك موجة من التعليقات إذ هاجم الكثيرون من المتابعين الإعلامية ورأوا أن ما تفعله الفنانة الكويتية أمر يتعلق بحريتها الشخصية.

وكان من أبرز المعلقين الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين التي كتبت: “كيفها حرية شخصية”. كما دافع عن نوال عدد كبير جداً من الناشطين على التطبيق. وحققت الصورة أكثر من 67 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن العيدان هاجمت في وقت سابق الفنانة في حلقة من برنامجها “كشف حساب” الذي يعرض على شاشة قناة “سكوب”.

وجاء هذا على إثر إحياء نوال حفلاً ضمن فعاليات “هلا فبراير” فاتهمتها بأنها أدت أغنية على طريقة “بلاي باك”.

وقالت متوجهة إليها: “ما تستحي؟ والله العظيم أم حنين ما تستحي؟الناس جايي تسمعك لايف تغنين الأغنية الوطنية بلاي باك”والله صدق، مو حافظتها لا تغنينها. كبرتِ وصار ما عندك القدرة؟ خلاص أقعدي في البيت وعيشي على تاريخ إنت سعيدة فيه. أنا مو سعيدة فيه. وراح إرجع أقول: صوت نكد”.