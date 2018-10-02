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شاهدوا مي العيدان تشكل دهشة للمتابعين: عجيبة فيفي عبده، كلما تكبر تحلو

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mai el3idan fifi abdo

فاجأت الاعلامية مي العيدان متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بكلامها عن النجمة فيفي عبده.

وتحدثت مي بطريقة مضحكة، معلقة على الصور والحركات التي تقوم بها فيفي في الفترة الاخيرة وتنشرها عبر تطبيق “انستغرام”، فقالت: “الله الله يا عبدالله، هو اللي يدخل الستين يكون حلو ومز كدة”.
واضافت: “انا مستعدة ادخل في عمر 60 اذا حكون بالجمال واللطافة التي تتمتع بها فيفي”.

وختمت قائلة: “عجيبة فيفي عبده، كلما تكبر تحلو”.

وكانت الفنانة المصرية تعرضت لبعض الانتقادات من المتابعين بسبب اعتمادها في صورها على الفوتوشوب لتبدو أكثر نحافة، لافتين الى انها لا تحتاج لذلك لأنها جميلة ومحبوبة بكل حالاتها.

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