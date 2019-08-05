شاهدوا مي العيدان تفتح النار على شمس الكويتية وتشكك في جنسيتها.. هذا ما كشفته عن جواز سفرها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو هاجمت من خلاله الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة شمس.

واشارت فيه إلى أنه على الأخيرة أن تتوقف عن القول إنها تحمل الجنسية الكويتية. وتوجهت إليها بالقول: “ولا حياتك كنت كويتية.

واشارت إلى أن القانون لا يسمح لها بقول ذلك لأنه انتحال صفة وجريمة يعاقب عليها القانون.

كما كشفت أن شمس لا تمتلك بطاقة مدنية تشير إلى انتمائها الكويتي وأنها تحمل في المقابل جواز سفر أجنبياً وغير عربي.

وأعربت عن استنكارها ظهور الفنانة وهي ترقص بملابس النوم مشيرة إلى أن هذا لا يشرف الكويتيين، مع الإشارة إلى أن الجنسية الكويتية شرف كبير.