شاهدوا.. مي العيدان تهاجم شمس الكويتية وتتهمها بالكذب

هاجمت ال​إعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ الفنانة ​شمس الكويتية​ من خلال نشرها مقطع فيديو للأخيرة من حلقتها في برنامج “مجموعة إنسان” للإعلامي السعودي علي العلياني، يظهر تحليلًا لردود أفعالها عندما كانت تشاهد مقطعًا لمي العيدان.

وأظهر تحليل البرنامج لملامح شمس بأنها عدائية ومستفزّة وخائفة ولا تستطيع المواجهة فقدّمت العيدان شكرها للبرنامج على هذا التحليل.

وعلّقت العيدان على الفيديو بالقول:”طبيعي هذه التعبيرات لأن هي تعلم أن أمتلك الكثير من أكاذيبها وأنها لا تقول حقيقة أبدًا”.

يشار إلى انها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها العيدان شمس، إذ كانت إنتقدت حديثها سابقاً عن المساكنة واستغربت حديثها عن حُبها للتصوف والمتصوفين.