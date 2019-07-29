شاهدوا.. نائب أردني يهاجم ديانا كرزون بسبب فستانها في جرش: ظهرت شبه عارية والحكومة لم تتحرك

هاجم اليوم النائب الاردني ​صالح العرموطي​ الفنانة ​ديانا كرزون​ دون ان يسميها، لكن اعتُبر ان ما قاله يشير انها هي المقصودة خصوصا انها حديث الناس بسبب اطلالتها في حفلها بجرش وقال: “المغنية ظهرت شبه عارية، دون أن تحرك الحكومة ساكنًا”واضاف ان “هذا الفعل اختراقٌ للقيم الأردنية بطريقة فاضحة”.

وكانت ديانا قد أحيت حفلها أمس الذي حضره أكثر من 7 آلاف شخص، وارتدت فستان باللون البيج مفتوح الصدر وقد انتشرت صورها على كل وسائل التواصل الاجتماعي واثارت الجدل بين مؤيد ومعارض.