شاهدوا نادية لطفي للإبراشي: أنت أول المعزيين في وفاتي وربنا يجعلها آخر الأحزان

بضحكة ساخرة، تلقت الفنانة نادية لطفي مكالمة الإعلامي وائل الإبراشي لتتحدث عن شائعة وفاتها التي انتشرت في الاثنين 18 فبراير.

قالت نادية لطفي: “لك تقدير كبير لأنك من أول المعزيين وربنا يجعلها آخر الأحزان”، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج” كل يوم”.

وتابعت نادية لطفي: “نحن نؤمن بالقدر، والموت هو الحقيقة، ونؤمن به بكل حب، أما بالنسبة لي فهذه التجربة تميزت عندي لأن الشائعة أسعدتني، وأنعشت يومي بالمحبين الذين اتصلوا للاطمئنان علي”.

وأضافت نادية لطفي أنها مستاءة فقط من الذين تأخروا في تقديم واجب العزاء، ولعلها تكون آخر الأحزان، ولو بين الفنانين.

وروت نادية لطفي أنها اتصلت بدلال عبد العزيز ووجدتها تبكي حزنا عليها، وهدأتها بنفسها.

يشار إلى أن الفنانة نادية لطفي احتفلت بعيد ميلادها الـ82، يوم 3 يناير الماضي، وذلك داخل مستشفى المعادي العسكري، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد من الفنانين ومنهم سميحة أيوب وليلى علوي ودلال عبد العزيز وابنتها إيمي سمير غانم ورجاء الجداوي ووائل الابراشي ومصمم الأزياء هاني البحيري وبوسي شلبي.

وأهدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم جائزة الدولة التقديرية للفنانة نادية لطفي، في عيد ميلادها، وعقبت عليها الفنانة بأن مصر منحتها كل شيء خلال مسيرتها.