شاهدوا.. نادين الراسي تحرق الدواليب وتشارك في التظاهرات على طريقتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نادين الراسي، أثناء مشاركتها في التظاهرات، التي بدأت في العاصمة بيروت أمس، احتجاجا على فرض الحكومة اللبنانية لمجموعة من الضرائب الجديدة.



ظهرت الراسي، في مقطع الفيديو وهي تتحدث بانفعال وسط المتظاهرين وتقول: “احترقنا، جوعت، أنا نادين الراسي 7 أيام جوعت، عليا ديون”.

تابعت: “بلد ما بيحميني، وما بيحميكون، اتبهدلت، مصرف لبنان أخد بيتي، صرت على الطرقات مش قادرة استأجر”.

يشار إلى أن نجوم لبنان حرصوا، على المشاركة في التظاهرات التي بدأت في العاصمة بيروت أمس، احتجاجا على فرض الحكومة اللبنانية لمجموعة من الضرائب الجديدة، من بينهم نادين نسيب نجيم، وسام بريدي، ماجي بو غصن، وغيرهم.