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شاهدوا نادين الراسي لسيرين عبد النور: تقبريني إنتي جميلك على راسي.. والأخيرة ترد

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cyrine nadine

غرّدت الممثلة نادين الراسي عبر تويتر مهنئة زميلتها الفنانة سيرين عبد النور بنجاحها في مسلسل “الهيبةـ الحصاد”، وقالت:” تقبريني إنتي يا أول دعم للممثلة اللبنانية بالعالم العربي وجميلك يا زميلتي على راسي ومحبتي إلك من قلب إنسانة صلّيتيلها وقعت وجعها.. نجاحك من نجاحي فمبروك علينا الهيبة”.

فردت عليها سيرين قائلة: “يلا رجعي كتار ناطرينك”.

هذا وانتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يجمع سيرين ونادين وهما يرقصان معا في إحدى الحفلات.

يُشار إلى ان سيرين عبد النور قد سُئلت مؤخراً عن نادين الراسي وقالت إنها تحبها وشكرتها على دعمها الدائم لها على الشبكة العنكبوتية والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية، وإنها اشتاقت لإطلالتها على الشاشة بعدما مرّت بفترات صعبة.

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