شاهدوا نادين الراسي لسيرين عبد النور: تقبريني إنتي جميلك على راسي.. والأخيرة ترد

غرّدت الممثلة نادين الراسي عبر تويتر مهنئة زميلتها الفنانة سيرين عبد النور بنجاحها في مسلسل “الهيبةـ الحصاد”، وقالت:” تقبريني إنتي يا أول دعم للممثلة اللبنانية بالعالم العربي وجميلك يا زميلتي على راسي ومحبتي إلك من قلب إنسانة صلّيتيلها وقعت وجعها.. نجاحك من نجاحي فمبروك علينا الهيبة”.

تقبريني إنتي يا أوَّل دعم للممثلة اللبنانيّة بالعالم العربي و جميلك يا زميلتي عراسي و محبّتي إلك من قلب إنسانة صلّيتيلها وقت وجعها …. نجاحك من نجاحي فمبروك علينا #الهيبة @CyrineAbdlNour 🙏🏻🙏🏻 https://t.co/BVjC8pTXUK — Nadine elrassi (@NadineElRassi) May 26, 2019

فردت عليها سيرين قائلة: “يلا رجعي كتار ناطرينك”.

يلا رجعي كتار ناطرينك ❤️ https://t.co/ZCh8E5PxVb — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) May 26, 2019

هذا وانتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يجمع سيرين ونادين وهما يرقصان معا في إحدى الحفلات.

يُشار إلى ان سيرين عبد النور قد سُئلت مؤخراً عن نادين الراسي وقالت إنها تحبها وشكرتها على دعمها الدائم لها على الشبكة العنكبوتية والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية، وإنها اشتاقت لإطلالتها على الشاشة بعدما مرّت بفترات صعبة.