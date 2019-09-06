شاهدوا ناصيف زيتون يكشف سر علاقته بـ إليسا وسبب عدم لمسه للمعجبات.. وماذا عن هيفا وهبي؟

أجرى موقع الجديد مع النجم ناصيف زيتون مقابلة خاصة تحدّثنا فيها عن النجاح الباهر الذي حققه على مسرح قرطاج العالمي، وعن والدته التي رافقته طوال هذه الرحلة التي تحولت إلى خطوة مميزة أضيفت إلى رصيد مسيرته الفنية.

في هذه المقابلة، كشف زيتون عن العلاقة التي تجمعه بالفنانة اللبنانية إليسا، مشيرا إلى ان موضوع نيّة اعتزالها عالم الغناء سيفيد العديد من الأشخاص.

كما تطرقنا في هذا اللقاء إلى موضوع الخيانة، ليؤكّد زيتون أن خيانة الوطن تعتبر من أصعبها، بالإضافة إلى موضوع التنمّر، وموضوع الصداقة بالرجوع إلى ما قالته الفنانة نوال الزغبي سابقا.

كما وجّه ناصيف زيتون رسالة خاصة للفنانة هيفا وهبي عبر كاميرا موقع الجديد.

وماذا لو عاد به الزمان إلى الوراء؟