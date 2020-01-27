شاهدوا.. نانسي عجرم بإطلالة جديدة على الثلوج

نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ صورا جديدة اثناء قضاء يوم ممتع تحت شمس لبنان على الثلوج.

وظهرت نانسي وهي ترتدي ملابس باللون الأزرق وسط ابتسامات منها.



وكانت قد رفعت نانسي عجرم علامة النصر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي صورة إلتقطت لها من كواليس تصوير برنامج “ذا فويس كيدز” حيث أنها ضمن لجنة التحكيم.

وإكتفت عجرم بتسليط الضوء على علامة النصر وحجب ملامح وجهها في صورة نشرتها عبر خاصية الستوري. وجاء هذا المنشور بعد انتهاء التحقيق مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في أولى جلساته في قضية قتله سارق الفيلا محمد الموسى، بعدما أحالت القاضية غادة عون ملف التحقيق الى القاضي الأول في جبل لبنان نقولا منصور.