شاهدوا.. نانسي عجرم تتلقى اتصالاً من وزيرة الداخلية بعد أزمتها في مطار بيروت

تلقت الفنانة ​نانسي عجرم​ اتصالاً هاتفياً من وزيرة الداخلية ريّا الحسن للتأكد من سلامتها وسلامة ابنتها ليا على إثر أزمتها في ​مطار بيروت​ بعد أن اطلقت صرختها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معبّرة عن استياءها من كثرة الإنتظار.

حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية.. بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت.

⁦@rayaelhassan — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 4, 2019

وكشفت الفنانة نانسي عجرم عن أنها تلقت اتصالا من ​ريا الحسن​ وكتبت عبر حسابها الخاص : “حضرة الوزيرة ريا الحسن، الأم والمرأة الاستثنائية.. بشكر اتصالك واستفسارك عن تفاصيل اللي صار بمطار بيروت”.

كل الاحترام لشخصك ورقيك واحترامك، ما عندي شك إن متابعة موضوع مطار بيروت لتحسين الوضع رح يكون من أولوياتكن حفاظاً على السياحة اللبنانية، وكل التقدير لسعيكن للإهتمام بالأم والطفل خلال السفر بشكل خاص.

بلدنا بحاجة لوزراء أمثالك عندهم حب صادق لبلدهم. ⁦@rayaelhassan — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 4, 2019

وتابعت في تغريدة ثانية: “كل الاحترام لشخصك ورقيك واحترامك، ما عندي شك إن متابعة موضوع مطار بيروت لتحسين الوضع رح يكون من أولوياتكن حفاظاً على السياحة اللبنانية، وكل التقدير لسعيكن للإهتمام بالأم والطفل خلال السفر بشكل خاص. بلدنا بحاجة لوزراء أمثالك عندهم حب صادق لبلدهم”.