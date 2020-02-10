شاهدوا.. نانسي عجرم تحتفل بعيد إبنتها ليا بالسنة الأولى

إحتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بالسنة الأولى لعيد إبنتها الثالثة ليا، بعد ميلا وإيلا.

ونشرت نانسي عجرم صورتين عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليهما قائلة “نجمتي الصغيرة أصبح عمرها سنة واحدة”.

وظهرت إبنتها ليا في غرفة زينتها نانسي بالبالونات الذهبية والفضية والغيوم، وفي صورة ثانية أطلت إبنتها تأكل قالباً كبيراً من الحلوى.

الجدير ذكره أن الفنانة نانسي عجرم أطلقت منذ أيام أغنيتها الجديدة قبيل إقتراب عيد الحب بعنوان “قلبي يا قلبي” ونالت أصداء إيجابية واسعة وحققت نسبة استماع عالية عبر يويتوب.