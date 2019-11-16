شاهدوا.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالتها بالأصفر بحفلها في دبي

خطفت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ الأنظار بإطلالتها في الحفل الذي أحيته في دبي.

وظهرت عجرم في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا من اللون الأصفر أظهر جمالها ونعومتها، ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من إطلالتها بالحفل.

وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي عجرم على الصور حيث أثنوا على جمالها ونعومتها وتغزلوا بها.

يذكر ان عجرم كانت قد أحيت مؤخراً حفلاً فنياً في مصر، وقدّمت فيه مجموعة من أجمل وأشهر أغنياتها القديمة والجديدة، ومنها “مين دا اللي نسيك” و”آه ونص” و”يا طبطب يا دلع”.