شاهدوا نانسي عجرم: لا أعلم ماهو سبب كلام أصالة عني.. وأنا أحب أغانيها وأحترمها

ردت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على تصريح قديم للفنانة السورية ​أصالة​، التي وصفتها آنذاك بـ “السلالة والسهتاتة”، وأثناء حلولها ضيفة على حلقة جديدة من برنامج “مجموعة إنسان” قالت: “هي وشوشت بس انا ما سمعت اسمي وفي ناس بقوله انها قالت اسم نانسي عجرم بس انا صراحة ما عندي خلاف معها يمكن هي عندها خلاف معي بس ما بعرف لماذا”.

وعن آخر مرة التقت أصالة نصري، لفتت عجرم إلى أن ذلك كان في دورة العام الماضي من مهرجان “موازين” في المغرب، وتحدثا آنذاك عن أبنائهما وعن الفن.

في نهاية تصريحها، أكدت نانسي عجرم أنها “تحب أغنياتها كثيرا، وتحترمها في الفن”.