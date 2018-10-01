شاهدوا ناهد السباعي تخرج​ عن صمتها عن سبب الغائها لحفل زفافها وانفصالها عن زوجها

بعدما اثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية التي أعقبت إنفصالها عن زوجها والغائها لحفل زفافها دون الكشف عن السبب، خرجت الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ عن صمتها وتحدثت عن الموضوع خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.



السباعي شددت على انها شعرت بأنها أخطأت، لذا تراجعت عن قرارها بإقامة حفل زفافها حيث قالت: “مفيش نصيب” والانسان قد يشعر بانه أخطأ في اختياراته ولذلك يتراجع في الوقت المناسب.



كما أكدت السباعي انها في الفترة المقبلة سوف تقوم بالتركيز على عملها الفني سواء في السينما او الدراما بعد قرارها التراجع عن الزواج.

يذكر ان الممثلة المصرية ناهد السباعي كانت قد فاجأت الجميع بقرارها إلغاء حفل زفافها قبل إيام من إقامته.