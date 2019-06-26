شاهدوا.. نجل عبد المجيد عبدالله يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بصوته الجميل

أعاد رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي نشر مقطع فيديو كان نشره محمد نجل الفنان السعودي ​عبد المجيد عبدالله​، ظهر فيه وهو يعزف على العود ويؤدي أغنية “خلني بين الرموش” التي قدمها والده في بداياته الفنية.



وتفاعل المتابعون مع أداء محمد هذا بشكل كبير، حيث أثنوا على صوته وشبهه الكبير بصوت والده، أحد عمالقة الغناء في السعودية والخليج والوطن العربي، وطالبه آخرون بأن يحترف مجال الغناء وأن يرسم لنفسه خطاً موسيقياً وفنياً خاصاً به.

ومن ناحية أخرى، كان كشف عبدالله مؤخراً عن حقيقة مرضه، حيث قال انه يعاني من آلام في الأذن الداخلية وذلك بسبب المجهود الذي يبذله في الحفلات الغنائية والتواجد في الأستوديو لتسجيل أغانيه.