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شاهدوا نجل عمرو دياب يثير ضجة بخاتم الخطوبة.. ما القصة؟

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zeina ashour abdallah diabb

زينةعاشور مع ابنها عبدالله دياب

أثيرت حالة من الجدل بعد الصور الأخيرة التي نشرتها زينة عاشور زوجة عمرو دياب، عبر تطبيق إنستغرام، وظهرت فيها مع ابنها عبدالله دياب، في مشهد عائلي مميز.

ولاحظ الجمهور والمتابعون أن عبدالله ظهر في الصورة، وهو يطوق عنق والدته بذراعه، بينما تظهر دبلة يرتديها في يده اليمنى، ما أثار حالة كبيرة من الجدل بين جمهور عمرو دياب، حول حقيقة خطبة نجله عبدالله.

وتساءل الكثيرون عن حقيقة هذا الأمر، في حين أكد البعض أن الخاتم لا يتعدى كونه خاتم او اكسسوار شبابي، تماشياً مع الموضة السائدة. وعلق آخرون على الشبه الكبير بين عبدالله ووالده.

من جهة أخرى، حقق “الهضبة” نجاحًا كبيرًا بأغنية “بحبه” من ألبومه الجديد “أنا غير” المنتظر طرحه كاملًا في شهر أغسطس الجاري، فحققت الأغنية 412 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم الخميس 1 أغسطس عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”.

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