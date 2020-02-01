شاهدوا.. نجمة تورط دنيا بطمة مجدداً في قضية “حمزة مون بيبي”

أشعلت نجمة المواقع المغربية المثيرة للجدل سميرة الداودي الحسابات الناشطة عليها بسبب لقاء أجري معه مؤخراً وكشفت خلاله أسماء الأشخاص المتورطين في قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

وأشارت إلى أنها تتحمل كامل المسؤولية القانونية في هذه الحالة وعددت بعض الأسماء ومنها اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة معربة عن الثقة بمعلوماتها.



وأثار تصريحها هذا موجة كبيرة من الجدل في أوساط المتابعين. ورأى بعض هؤلاء أنها ليست على حق فيما أشار آخرون إلى أنها تبدو على ثقة تامة بما تقول.

وحقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 92 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن ضحية جديدة للحساب ظهرت مؤخراً وهي مدونة الموضة المغربية أسماء العمراني التي أعلنت أنه تم استغلالها من قبل القيمين عليه.

وجاء هذا في مقطع مصور سجّل لها خلال حديث صحافي أجري معها حيث قالت إنه تم تهديدها بنشر صور جريئة لها من خلال حسابها على “سناب شات”. وقالت إنها تحدتهم وسخرت منهم بالقول: “حطولهم عشان راجلي عزيز عليه يشوفني كده”.