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شاهدوا.. نجمة خليجية تشعل المواقع بالظهور فور خروجها من غرفة الولادة

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انتشر على عدد من الحسابات فيديو لخبيرة الماكياج ونجمة المواقع السعودية ملكة كابلي بعد خروجها مباشرة من غرفة التوليد.

وبدت في الفيديو الذي نشرته أولاً على حسابها على “سناب شات” وهي تستلقي على السرير النقال فيما يقف زوجها إلى جانبها ويهنئها بالسلامة.

وأرفقت المقطع بالتعليق: “شكراً لكل أحد هناني وباركلي. الحمدالله أنا بصحة وعافية”. وكشفت أنها رزقت بطفلة وكتبت: “الحمدلله رزقني بمولودتي” مظهرة قدم الأخيرة.

واستعاد الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 11 ألف مشاهدة في وقت قصير جداً.

وبدورها نشرت ملكة على حسابها الخاص صوراً لها برفقة المولودة وحققت من خلال إحداها أكثر من 42 ألف إعجاب.

وعلى إثر هذا توجه إليها عدد كبير من المتابعين بالتهنئة معبرين عن مشاركتهم إياها سعادتها.

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