شاهدوا نجمة “ذا فويس” تغيّر اسمها وشكلها وتوضح الأسباب.. لن تصدقوا كيف أصبحت!

فاجأت نجمة برنامج “ذا فويس” المغربية خولة مجاهد جمهورها، بتغيير اسمها الى جيلان، من دون ان توضح الأسباب.

وأطلت على جمهورها عبر تطبيق “انستغرام” بالإسم الجديد، بالتزامن مع اطلاقها فيديو كليب أغنيتها باللغة الانكليزية.

وظهرت نجمة The Voice بتسريحة شعر جديدة، اختارت بها الظفائر الافريقية بدلا من شعرها الأجعد، كما اعتمدت مساحيق تبييض البشرة، لتبدو بلون بشرة أفتح مما هي عليه.

وسأل أحد المتابعين خولة مجاهد أو “جيلان” عما اذا كانت أجرت تفتيحاً لبشرتها، فأجابت بأنها لن تفعل ذلك “ولو دفعوا لها المليارات”.