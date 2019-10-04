شاهدوا نداء شرارة بموقف محرج وطريف على المسرح.. والسبب؟

تعرضت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ لموقف محرج وطريف على المسرح، وذلك اثناء احيائها حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية.

وفي التفاصيل ان نداء حاولت الإمساك بورقة تتطاير أمامها مكتوب عليها كلمات الأغاني، ونشرت نداء مقطع فيديو لها يوثّق هذه اللحظة، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت نداء على هذا الفيديو قائلة: “حبايبي هاد الكوبليه اللي كتبتوا جديد، اللي كنت سمعتكم اياه قبل من أغنيتي، بعدو عطرك، بس نعتذر عن الورقة اللي كانت راح تطير بس لحقتها بالآخر”.