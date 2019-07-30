شاهدوا.. نداء شرارة تبهر الجمهور بغنائها “حبيبي ولا على بالو” لعمرو دياب

اشعلت الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ اجواء حفلها ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، اذ انها قدّمت باقة مميزة من اغانيها، واللافت هو غنائها أغنية “​حبيبي ولا على بالو​”، للفنان المصري ​عمرو دياب​، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

وكانت قد اصدرت نداء شرارة مؤخرا اغنية “حبيتك بالتلاتة” باللهجة المصرية، وذلك عبر احد التطبيقات الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول والحان سامر أبو طالب ومن توزيع جان ماري رياشي.

الجدير ذكره ان نداء شرارة تحظى بشهرة واسعة في العالم العربي، و كانت قد حصدت نجاحاً كبيرا في أغنيات ألبومها الأول، مثل “بعدو عطرك” و”كلام في كلام” وغيرهما.