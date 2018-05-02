شاهدوا.. نساء بملابس عارية على التلفزيون السعودي والهيئة تعتذر

ظهرت نساء غير محتشمات يرتدين ملابس فاضحة عارية تظهر معالم جسمهن، حيث بدين يرتدين الـ”المايوه” تتحركان وتتمايلان أمام كاميرات التلفزيون يمينًا ويسارًا للترويج عن محتوي مهرجان المصارعة المحترفة الذي أقيم مؤخرًا في مدينة جدة أمام شاشات ​التلفزيون السعودي​.

‎ ورغم انقطاع البث التلفزيوني بصورة مفاجأة إلا أنها أثارت موجة من الاستياء والغضب بين الحضور وكذلك الانتقادات الكثيرة التي تم توجيها للسلطات السعودية، فما كان من الهيئة العامة للرياضة السعودية إلا أن تعتذر عن هذا الخطأ.

وأضدرت بياناً قالت فيه:” تود الهيئة العامة للرياضة أن تقدم اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات مهرجان ‘أعظم رويال رامبل’، التي أقيمت أمس في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة، التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات، وتؤكد رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع”.