شاهدوا نشوى مصطفى تتعرض للسرقة يوم زفاف ابنها.. وتنهار بالبكاء

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى للسرقة، حيث فوجئت بعد تركها لسيارتها بأحد الشوارع بمدينة نصر بكسر زجاجها وسرقة جهاز اللابتوب الخاص بابنها وأيضًا البدلة التي إرتداها بحفل زفافه.



ولجأت نشوى لقسم الشرطة وتقدمت ببلاغ وإنهارت في البكاء حيث شعرت بأن سعادتها بابنها وزفافه ضاعت بعد هذا الحادث الذي أفزعها.

وأكدت مصطفى أنها كانت ترغب في تفريغ السيارة من كل محتوياتها قبل وقوع حادث السرقة، لكن إنشغالها بالكثير من الإرتباطات دفعها لتأجيل هذا الأمر.