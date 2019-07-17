شاهدوا.. نشوى مصطفى تكشف عن عمرها الحقيقي

احتفلت الممثلة نشوى مصطفى بزفاف ابنها “عبد الرحمن” قبل فترة قليلة وأهدته أغنية خاصة، تفاعل معها الجمهور ودخلت قائمة الأكثر رواجا في الدول العربية في موقع YouTube.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج “كل يوم” من تقديم وائل الإبراشي ويعرض عبر قناة ON E، للحديث عن نجاح أغنيتها، كشفت نشوى مصطفى عن عمرها وقالت إنها الآن تبلغ من العمر 52 عاما.



أجابت “مصطفى” على سؤال الإبراشي حول إذا كانت تخاف من أن تصبح جده، لتقول إنها تتمنى أن تصبح جده ولكن ابنها وعروسة يرغبان في تأجيل الأمر قليلا.

وأوضحت أنها لا ترى أي مبرر لأن تخفي عمرها، بل هي سعيدة بأنها الآن بلغت هذا العمر فهي مرت بكل المراحل العمرية وليس من العيب أن تكشف عمرها الآن.

جدير بالذكر أن الأغنية عبارة عن تحذير من نشوى مصطفى لعروسه ابنها من غضب وتم تقديمها بطريقة طريفة.