شاهدوا.. نضال الاحمدية تهاجم اصالة من جديد: إليسا لم تتخرج من كباريهات سوريا مثلك

دخلت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على خط الصراع الدائر بين إليسا والمطربة السورية أصالة بسبب تصريحاتها عن العنصرية.

وهاجمت نضال المطربة أصالة من خلال فيديو قائلة: “لم نهتم بالرد على ما تردده أصالة عن العنصرية، واللاجئين السوريين في لبنان مرحب بهم ولكن عليهم العودة إلى بلادهم مجددا، فهل من المفترض أن يستوطنوا بلبنان! وليس من المعقول أن يتسع البلد لـ3 ملايين سوري”.

وتابعت: “أصالة هاجمت إليسا بسبب تصريحاتها حول اللاجئين السوريين، وقالت عنها إنها خانها التعبير ولا يجب أن تنسي المعروف لأنها كانت تتواجد فترة من عمرها في سوريا، وأنا أقول لأصالة أن العزيزة إليسا لم تتخرج من كباريهات سوريا مثلك، وهي لم تعيش هناك ولا يوما واحدا”.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا انتشر لها فيديو عقب حفلها الأخير بمهرجان موازين، قالت فيه إنها تتمنى عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين لبلادهم لأنها أولى بهم، على حد تعبيرها.

ونشرت إصالة عبر حسابها على Instagram صورة مكتوب عليها: “لا للعنصرية”، وتعليقا عليها قالت: ” كمّ هو مؤلم التّعبير القاسي العنصري الّذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أنّ يكون هو أوّل من ينادي بالوحدة العربيّة، وبالتّعاضد الإنساني، خصوصاً عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربيّة لمحنة ليس له فيها يدّ، كمّ هو مُخجل الكلمات العنصريّة من (لاجئ) (نازح) (مُهجّر) (مُشرّد)، حين تخرج من أفواه منّ توقّعنا أنّ لايتلفّظ بهذه الكلمات الدّخيلة على لغتنا الإنسانيّة، بلادنا تشتكي، أكثر ممّا تتألّم لمصابها، من حروب من خراب من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصريّة”.

أضافت: “أنا إنسان أتعاطف مع الإنسان سواء كان من ديني أو لا، يتكلّم ذات لغتي أو لا، ولا أقبل أنا الإنسان أنّ يُهان من احتاج مساعدتي، سواء بيتي أوّ حضني، أوّ كلمة قدّ تُعينه على ماهو فيه، لا للعنصريّة، كلّنا إخوه، فالضّغيف اليوم يحتاج القويّ ليعينه لا ليهينه لا للعنصريّة”.