شاهدوا.. نقل مشتركة “ذا فويس” دموع تحسين الى المستشفى.. فما مصير مشوارها في البرنامج؟

تعرضت المشتركة العراقية ​دموع تحسين​ من فريق الفنانة الإماراتية ​أحلام​ في برنامج ” ​ذا فويس​ ” إلى إصابة مفاجأة إستدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت دموع عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كشفت فيه عن حالته قائلةً:” شوف العين شو تسوي ايدي كلها توجعني”.

وأضافت أن هاتفها المحمول وقع وإنكسر منها وأنها تشعر بألم شديد في يدها إضطر نقلها إلى المستشفى فظهرت تربط يدها دون أن تقول سبب ذلك او إذا كانت قد كسرت يدها.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، متسائلين عن مدى خطورة الإصابة وهل ستأثر على مشاركتها وأدائها خاصةّ أنها ضمن المشاركين في النهائيات ووصلت إلى مرحلة متقدمة جداً.‎