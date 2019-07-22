شاهدوا.. نوال الزغبي تكشف عن مشاركتها في لجنة تحكيم “The talent”

كشفت الفنانة ​نوال الزغبي​ تفاصيل مشاركتها في رئاسة لجنة تحكيم برنامج هواة جديد عبر السوشيل ميديا ونشرت نوال الفيديو متحدثة عن هذه التجربة المنتظرة بعنوان the talent وعلقت: “كل التوفيق لكل المشتركين ببرنامج (ذا تالنت)‬

‫التفاصيل بتعرفوها بالفيديو”.



على صعيد آخراستطاعت نوال الزغبي ان تتخطى النصف مليون مشاهدة في يوم واحد بكليبها الجديد الذي جمعت من خلاله ثلاث أغنيات من ألبومها الأخير “كده باي” وهي :”صبح صبح، جوة قلبه، وكده باي”.

وأطلت نوال في الكليب بثلاث إطلالات، الأولى بلوك الكاجويل، وفي الإطلالة الثانية ارتدت فستاناً أحمراً طويلاً.