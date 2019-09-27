شاهدوا نوال الكويتية تستعرض عضلاتها بعفوية وتثير الجدل

أثارت الفنانة ​نوال الكويتية​ الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار فيديو لها ظهرت فيه وهي تقف إلى جانب رجل ضخم وطويل القامة، وإستعرضت أمامه عضلات أحد ذراعيها، وهو ما دفعه إلى الضحك.

وأحدث مقطع الفيديو ضجة كبيرة، وأثنى الكثير من المتابعين على عفوية نوال، فيما ركز آخرون على ملابسها مشيرين إلى أنها غير أنيقة وغير مناسبة.

يُذكر أن نوال شاركت قبل أيام في إحياء فعاليات الحفلات الغنائية، لمناسبة “اليوم الوطني السعودي 89″، والتي توزعت في عشر مدن سعودية، وقد غنّت نوال لأول مرة في مدينة الشرقية السعودية.