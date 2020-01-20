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شاهدوا هذه الطفلة من أشهر الممثلات السوريات.. خمنوا من هي؟

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sulaf fawakherji i

​سلاف فواخرجي

هي واحدة من أهم الممثلات السوريات وأجملهنّ، قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خال مسيرتها الفنية ولاتزال تحتفظ لنفسها بمكانة على صعيد العالم العربي ككل.
إنها الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​، التي شاركت المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها من الطفولة، أعربت من خلالها عن إشتياقها لتلك المرحلة من عمرها قائلةً:”و منشتقلنا”.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أعربوا عن إعجابهم الشديد بجمالها الطفولي والذي لاتزال تحافظ عليه إلى اليوم.
على الجانب الآخر، تنتظر فواخرجي عرض مسلسلها “خط ساخن” الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره ويشارك في المسلسل كل من حسين فهمي ونضال الشافعي وصلاح عبد الله، وهو من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح.

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