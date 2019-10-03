شاهدوا.. هكذا ردّت نيرمين الفقي بعد إتهامها بتقليد ياسمين صبري!

بعد إتهامها بتقليد الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، عندما نشرت صوراً لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تؤدي تمارين ​اليوغا​، ردّت الممثلة المصرية ​نيرمين الفقي​ بمقطع فيديو قديم لها من مسلسل “الأصدقاء”، وهي تمارس نفس التمارين الرياضية بنفس شكل الملابس التي كانت ترتديها، من دون أن تعلق على الفيديو.

ولقي الفيديو ردود فعل واسعة من متابعيها، الذين أكدوا أنها تتمتع فعلاً باللياقة والرشاقة.

يُذكر أن الفقي شاركت في مسلسل “أبو العروسة”، من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.