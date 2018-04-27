شاهدوا.. هل أكدت المحكمة على بيل كوسبي التحرش الجنسي بـ60 امرأة !

بعد توجيه 60 إمرأة التهمة اليه بالإعتداء الجنسي، أدانت هيئة محلفين في ولاية بنسلفانيا الأميركية الممثل الكوميدي ​بيل كوسبي​ بثلاث تهم هي ممارسة الجنس بدون موافقة الطرف الآخر، ممارسة الجنس أثناء غياب الطرف الآخر عن الوعي، وممارسة الجنس بعد تخدير الطرف الآخر.



وفي الجلسة التي تعد الثانية، أدانت المحكمة كوسبي بعد أن وجدت أنه مذنب بالاعتداء جنسيا على أندريا كونستاند، موظفة بجامعة Temple بعد تخديرها في العام 2004.



ومن المحتمل ان يقضي عقوبة 10 سنوات على كل جناية من الثلاث، وهو ينتظر حالياً قرار القاضي لتحديد مدة عقوبته الفعلية وما إذا كان سيؤدي المدة على التوالي أم في نفس الوقت.

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمته والتي جرت في الصيف الماضي قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب إستمرار المداولات لستة أيام متتالية.